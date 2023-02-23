Владимир Путин поздравил Радия Хабирова с Днём защитника Отечества

В поздравлении президента России Владимира Путина в адрес главы Башкирии Радия Хабирова говорится следующее:

«Этот поистине всенародный праздник торжественно отмечается по всей стране и обращает нас к бессмертным подвигам многих поколений наших предков, которые в тяжёлый час испытаний поднимались на защиту родной земли. Сегодня мы по праву гордимся наследниками этих легендарных ратных традиций, их героизмом и мужеством, твёрдой приверженностью идеалам патриотизма, честного служения Отечеству».

Также поздравления в адрес Радия Хабирова поступили от председателя правительства РФ Михаила Мишустина и от полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

«Мужество, единство, стойкость российских солдат и офицеров – образец настоящего патриотизма. Это главные нравственное ориентиры, которые дают силы противостоять масштабным вызовам, справляться с самыми сложными задачами», - отметил Михаил Мишустин.

«Мы помним, знаем и гордимся героями, теми, кто обеспечивает нашу безопасность и суверенитет. Так было и так будет всегда», - подчеркнул Игорь Комаров.

Фото из открытых источников.