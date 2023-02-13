Башкирия и Адыгея заключили соглашение о сотрудничестве

Встреча глав двух республик состоялась 12 февраля в Уфе. Радий Хабиров и Мурат Кумпилов обсудили приоритетные направления сотрудничества.

– Экономика Башкортостана в современных условиях развивается хорошими темпами. Мы готовы к работе с коллегами из Адыгеи по многим вопросам, будем обмениваться лучшими практиками. Интересно сотрудничество в туристической индустрии, сельском хозяйстве, культурной сфере, - отметил Радий Хабиров.

Марат Кумпилов, в свою очередь, заявил, что общность двух регионов позволяет выстраивать продуктивный диалог по многим направлениям.

Для делегации Адыгеи этот визит носит индустриальный характер. В республике планируется создание индустриального парка. Поэтому она изучает опыт Башкирии как промышленно развитого региона.

- Сегодня посмотрели индустриальный парк «Уфимский», который создали в Башкортостане. Результат удивляет. То, что нам рассказали коллеги, безусловно поможет правильно реализовать всё это у себя, - сказал Марат Кумпилов во время общения с журналистами.

Башкирия же перенимает у Адыгеи опыт высокопродуктивного ведения сельского хозяйства. Также здесь реализуется крупный туристический проект федерального масштаба – горнолыжный курорт «Лагонаки». «Мы бы с большим удовольствием открыли возможности его посещения для наших жителей», - отметил глава Башкирии.

Фото пресс-службы главы РБ.