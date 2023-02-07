В Башкирии появятся новые объекты придорожного сервиса

На совещании в правительстве Башкирии были отмечены результаты работы по совершенствованию нормативной правовой базы по развитию придорожного сервиса. Появилась возможность предоставления объектов в аренду, снижены требования по числу создаваемых рабочих мест с 20 до 15.

- В республике введено 129 новых объектов. Общий объем инвестиций здесь составил 1,8 млрд рублей. Модернизировано 164 объекта с объемом инвестиций 301 млн рублей, - сообщил премьер-министр РБ Андрей Назаров.

Объекты придорожного сервиса появились на территории 48 муниципальных образований республики: 11 в Иглинском районе, по 8 в Аургазинском и Уфимском, 7 в Мелеузовском, 6 - в Туймазинском, по 5 в Благоварском и Хайбуллинском, по 4 – в Гафурийском, Дюртюлинском, Илишевском, Кугарчинском, Нуримановском.

- В 2022 году построено 52 торговых объекта, 24 СТО, 23 объекта АЗС (АГНКС, АГЗС), 15 пунктов питания, 7 гостиниц, 5 автомоек, 3 молельные комнаты, - добавил министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев.

Новые объекты придорожного сервиса размещены вдоль автомобильных дорог общего пользования.

Фото пресс-службы правительства РБ.