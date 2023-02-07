-14 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Официально
Сегодня, 11:00

В Башкирии появятся новые объекты придорожного сервиса

На сегодня одобрено 70 инвестиционных проектов на 7,8 млрд рублей. В Перечень приоритетных включены 32 на 3,7 млрд рублей.  

В Башкирии появятся новые объекты придорожного сервиса
В Башкирии появятся новые объекты придорожного сервиса

На совещании в правительстве Башкирии были отмечены результаты работы по  совершенствованию нормативной правовой базы по развитию придорожного сервиса. Появилась возможность предоставления объектов в аренду, снижены требования по числу создаваемых рабочих мест с 20 до 15.

- В республике введено 129 новых объектов. Общий объем инвестиций здесь составил 1,8 млрд рублей. Модернизировано 164 объекта с объемом инвестиций 301 млн рублей, - сообщил премьер-министр РБ Андрей Назаров. 

Объекты придорожного сервиса появились на территории 48 муниципальных образований республики: 11 в Иглинском районе, по 8 в  Аургазинском и Уфимском, 7 в Мелеузовском, 6 - в Туймазинском, по 5 в Благоварском и Хайбуллинском, по 4 – в Гафурийском, Дюртюлинском, Илишевском, Кугарчинском, Нуримановском.

- В 2022 году построено 52 торговых объекта, 24 СТО, 23 объекта АЗС (АГНКС, АГЗС), 15 пунктов питания, 7 гостиниц, 5 автомоек, 3 молельные комнаты, - добавил министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев.

Новые объекты придорожного сервиса размещены вдоль автомобильных дорог общего пользования.

Фото пресс-службы правительства РБ. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика