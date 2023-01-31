В Башкирии не выявлены правообладатели 670 тысяч объектов недвижимости

31 января премьер-министр РБ Андрей Назаров провел совещание, посвященное реализации «дорожных карт» по созданию полного и точного Единого государственного реестра недвижимости. На нем прозвучало, что к 1 января 2023 года в ЕГРН было учтено более 4,5 млн объектов, из которых 670 тысяч не имеют правообладателей.

Руководитель Управления Росреестра по РБ Пётр Клец доложил, что идет работа по их выявлению и есть положительная динамика. По состоянию на 1 января 2021 года количество «бесхозных» объектов недвижимости составляло около 935 тысяч (21% от общего количества объектов в ЕГРН), на 1 января 2022 года снизилось до 875 тысяч (19%), на 1 января 2023 года составило уже 15%, снизившись на 265 тысяч единиц.

Андрей Назаров отметил, что качество и своевременность наполнения ЕГРН оказывают влияние на доходность муниципалитетов.

«По данным министерства финансов, доходы местных бюджетов в 2022 году превысили 151 млрд рублей, увеличившись к уровню 2021 года на 11,2%. При этом в части физических лиц поступления налога на имущество выросли по сравнению с 2021 годом на 20%, по земельному налогу – на 10%», – сообщил премьер-министр.

В свою очередь, руководитель УФНС России по Башкирии Андрей Агапов сообщил, что в республике ежегодно отмечается положительная динамика по количеству объектов налогообложения. Так, за три года рост составил 4%.

«В настоящее время муниципалитетами вовлечено в налоговый оборот более 41 тысячи объектов, из них почти по 13 тысяч в ЕГРН внесены сведения о ранее возникших правах. По таким объектам исчисление имущественных налогов осуществляется за три предшествующих года. Сумма исчисленных налогов по ним за три года составила 24,5 миллионов рублей», – прокомментировал Андрей Агапов.

В завершение совещания руководитель кабмина республики поручил активизировать работу по сверке реестров муниципального имущества с Единым госреестром недвижимости, а также завершить процедуру выявления правообладателей.

Фото из открытых источников.