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Вчера, 15:29

Как будет выглядеть студенческий кампус в Уфе, знают в правительстве

Под председательством премьер-министра Башкирии Андрея Назарова в Доме правительства республики состоялось обсуждение строительства объекта.

Как будет выглядеть студенческий кампус в Уфе, знают в правительстве
Как будет выглядеть студенческий кампус в Уфе, знают в правительстве

Жилые корпуса межвузовского студенческого кампуса в Уфе визуально напомнят цветок курая. Учебные корпуса объединит стилобат, он, словно корень растения, свяжет корпуса с землей. Подробности проекта обсудили накануне на совещании в Доме правительства РБ. 

Общая площадь земельного участка проектируемого кампуса составляет 4,85 га, площадь зданий - более 146 тыс. кв.м.

«Строительство кампуса - задача непростая, но нам она под силу. В рамках исполнения данных обязательств необходимо решить земельно-имущественные вопросы, обеспечить корректировку проектной документации, определиться с функциональным наполнением и передать концессионеру «IQ-парк», - сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.   

На совещании также присутствовали руководители профильных ведомств. Они выступили с предложениями по функциональному наполнению и оборудованию кампуса. 

Напомним, что 14 декабря прошлого года было подписано концессионное соглашение о строительстве межвузовского студенческого кампуса.  До конца текущего года должна быть введена в эксплуатацию первая очередь проекта – «IQ-парк».

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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