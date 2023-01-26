Как будет выглядеть студенческий кампус в Уфе, знают в правительстве

Жилые корпуса межвузовского студенческого кампуса в Уфе визуально напомнят цветок курая. Учебные корпуса объединит стилобат, он, словно корень растения, свяжет корпуса с землей. Подробности проекта обсудили накануне на совещании в Доме правительства РБ.

Общая площадь земельного участка проектируемого кампуса составляет 4,85 га, площадь зданий - более 146 тыс. кв.м.

«Строительство кампуса - задача непростая, но нам она под силу. В рамках исполнения данных обязательств необходимо решить земельно-имущественные вопросы, обеспечить корректировку проектной документации, определиться с функциональным наполнением и передать концессионеру «IQ-парк», - сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

На совещании также присутствовали руководители профильных ведомств. Они выступили с предложениями по функциональному наполнению и оборудованию кампуса.

Напомним, что 14 декабря прошлого года было подписано концессионное соглашение о строительстве межвузовского студенческого кампуса. До конца текущего года должна быть введена в эксплуатацию первая очередь проекта – «IQ-парк».

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.