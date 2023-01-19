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Аграрии Башкирии получат из Белоруссии машинокомплекты для жаток по сниженной цене

Белорусское предприятие «Гомельский завод литья и нормалей» будет поставлять в республику не менее 50 машинокомплектов жаток серии «ЖВЗ», сообщает пресс-служба правительства Башкирии. В дальнейшем на базе совместных производств, которые действуют на территории региона, из них будут изготавливать валковые жатки.

Аграрии Башкирии получат из Белоруссии машинокомплекты для жаток по сниженной цене
Аграрии Башкирии получат из Белоруссии машинокомплекты для жаток по сниженной цене

18 января в Минске соответствующее соглашение подписали в рамках визита официальной делегации Башкирии в Белоруссию заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов и директор Гомельского завода литья и нормалей Андрей Кузнецов.

Ильшат Фазрахманов сообщил, что по условиям соглашения партнер предоставит башкирским аграриям скидку до 10% на свою продукцию. По  информации одного из предприятий, осуществляющих поставку машинокомплектов из Белоруссии и сборку жаток, общая скидка на единицу импортируемого товара может достигнуть 150 тысяч рублей.

«Это будет хорошей поддержкой наших трёх предприятий, осуществляющих сборку белорусских жаток серии «ЖВЗ». В итоге, агрегаты станут более доступными для аграриев Башкортостана», - прокомментировал Ильшат Фазрахманов.

Фото пресс-службы правительства Башкирии. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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