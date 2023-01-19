Аграрии Башкирии получат из Белоруссии машинокомплекты для жаток по сниженной цене

18 января в Минске соответствующее соглашение подписали в рамках визита официальной делегации Башкирии в Белоруссию заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов и директор Гомельского завода литья и нормалей Андрей Кузнецов.

Ильшат Фазрахманов сообщил, что по условиям соглашения партнер предоставит башкирским аграриям скидку до 10% на свою продукцию. По информации одного из предприятий, осуществляющих поставку машинокомплектов из Белоруссии и сборку жаток, общая скидка на единицу импортируемого товара может достигнуть 150 тысяч рублей.

«Это будет хорошей поддержкой наших трёх предприятий, осуществляющих сборку белорусских жаток серии «ЖВЗ». В итоге, агрегаты станут более доступными для аграриев Башкортостана», - прокомментировал Ильшат Фазрахманов.

Фото пресс-службы правительства Башкирии.