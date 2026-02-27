Мультиварка как приз за верность

Недавно активистка вместе с супругом Виталием Борисовичем, много лет проработавшим в местной школе учителем физики, стали героями публикации в нашей газете (см. статью «Иногда мне снится, что я веду урок» в номере за 30 сентября 2025 года или на сайте resbash.ru).

— На прошлой неделе прочитала в «толстушке», по какому графику в течение дня надо пить чистую воду. Обязательно сохраню эту заметку. И вообще, здесь очень много полезной информации, — с воодушевлением рассказывает ветеран.

После того как «поболела» за юлаевцев на стадионе в Сочи, Зоя Валеевна с нетерпением ждет информации нашего спортивного обозревателя Владимира Леонтьева о любимой команде. На особом месте у нее статьи корреспондента Ильи Макарова о ветеранах редакции, свое восхищение мастерством журналиста она давно мечтает выразить ему лично. Наша читательница всегда охотно делится мнением о содержании и оформлении газеты. Не дожидаясь прихода почтальона, сама ходит за периодикой на почту. Ее любовь к газете взаимна. Свой первый приз от редакции она получила за помощь в проведении подписки еще в начале нулевых. Тогда наш собкор по северо-западу республики Валентина Ильинична Тиненева привезла ей чайный сервиз на шесть персон с красивым рисунком — на белом фарфоре зеленые полосы, окаймленные причудливой золотой вязью. Его хлебосольная хозяйка выставляет для гостей и сама любит пить чай из памятной посуды. А в этот раз мастерица готовить всевозможные блюда выиграла в лотерее среди подписчиков газеты мультиварку. Что ж, это достойная награда судьбы за верность изданию. Говорят, Бог любит троицу. Каким будет следующий приз?