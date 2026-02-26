В Башкирии запретили призывать граждан к банкротству

Теперь любая такая реклама должна содержать предупреждение: «Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ».

Это сообщение нельзя «спрятать»: в печатной рекламе оно должно занимать установленную площадь, а в аудио- и видеороликах — звучать не менее определенного времени.

В рекламе запрещено упоминать о гарантии списания долгов («избавим от долгов за два месяца»), призывать не платить по обязательствам, налогам и сборам, утверждать, что «государство помогает не платить долги», обещать освобождение от всех выплат без последствий.

Раньше реклама часто формировала искаженное представление о банкротстве: акцент делался только на списании долгов, а о серьезных последствиях для гражданина умалчивалось. В результате люди принимали необдуманные решения, рынок заполонили некачественные услуги, а иногда и мошенничество.

Новые нормы призваны защитить граждан и помочь им принять взвешенное решение. Помните: банкротство — это процедура с серьезными правовыми последствиями, а не быстрое решение всех финансовых проблем.

Добавим, что за несоблюдение новых правил предусмотрена административная ответственность.