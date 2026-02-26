0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
26 Февраля , 14:31

В Башкирии запретили призывать граждан к банкротству

Новые требования к рекламе услуг по банкротству физлиц вступили в силу с 1 января, сообщили в Управлении Росреестра по РБ.

Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Теперь любая такая реклама должна содержать предупреждение: «Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ».

Это сообщение нельзя «спрятать»: в печатной рекламе оно должно занимать установленную площадь, а в аудио- и видеороликах — звучать не менее определенного времени.

В рекламе запрещено упоминать о гарантии списания долгов («избавим от долгов за два месяца»), призывать не платить по обязательствам, налогам и сборам, утверждать, что «государство помогает не платить долги», обещать освобождение от всех выплат без последствий.

Раньше реклама часто формировала искаженное представление о банкротстве: акцент делался только на списании долгов, а о серьезных последствиях для гражданина умалчивалось. В результате люди принимали необдуманные решения, рынок заполонили некачественные услуги, а иногда и мошенничество.

Новые нормы призваны защитить граждан и помочь им принять взвешенное решение. Помните: банкротство — это процедура с серьезными правовыми последствиями, а не быстрое решение всех финансовых проблем.

Добавим, что за несоблюдение новых правил предусмотрена административная ответственность.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru