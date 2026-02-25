Зампредседателя правительства Челябинской области посетил магазин «Китап» в Уфе

В Уфе с визитом находится делегация из Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером. Сегодня заместитель председателя правительства Челябинской области Сергей Зюсь посетил фирменный магазин «Китап». Руководитель Агентства по печати и СМИ Республики Башкортостан Максим Ульчев презентовал гостям книжные новинки издательства.

— В 2026 году выйдет в свет книга на русском языке «Духовный мир челябинских башкир», подготовленная к печати Камсой Муртазиным. В антологии будут представлены историко-биографические и литературно-краеведческие материалы по духовной культуре башкир Челябинской области, куда включены образцы народного творчества и литературные произведения, — рассказал Максим Ульчев.

Сергей Зюсь высоко оценил качество и дизайн изданий, которые представлены в фирменном магазине.

Как рассказала на встрече директор издательства «Китап» Эльмира Хайритдинова, книги издательства можно приобрести в селе Аргаяше и в трех торговых точках Челябинска. По данным маркетплейсов, после жителей Башкортостана чаще всего продукцию издательства «Китап» онлайн заказывают жители Челябинской области.

Также вместе с генеральным директором АО «Издательский дом «Республика Башкортостан» Зульфией Рахматуллиной Сергей Зюсь ознакомился с ассортиментом печатных изданий республики. Он рассказал, что в их регионе выпускают 38 муниципальных газет. Его приятно удивила многоязычность изданий Башкортостана: газеты и журналы выпускаются на шести языках. В Челябинской области языковой политике также уделяют особое внимание.

Максим Ульчев предложил журналистам и спикерам из Челябинска принять участие в республиканском медиафоруме «Медиайыйын», запланированном на июнь. Зюсь инициативу поддержал и в свою очередь пригласил делегацию журналистов Башкортостана на межрегиональный форум «Медиагора-2026», который в ближайшее время состоится в Челябинской области.

Фото: издательство «Китап».