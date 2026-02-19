0 °С
В Башкирии участие в СВО засчитают в стаж работы в двойном размере

Участники спецоперации и члены их семей имеют право на целый ряд льгот и выплат, сообщили в отделении Социального фонда России по РБ.

Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Период участия в СВО зачисляется в страховой стаж в двойном размере: за один год участия в спецоперации начисляется два года страхового стажа и 3,6 индивидуальных пенсионных коэффициента. Ветераны с инвалидностью вследствие ранения или контузии получают две пенсии: страховую по возрасту и по инвалидности.

Ветеранам боевых действий назначается ежемесячная денежная выплата, в состав которой включается набор социальных услуг: бесплатные лекарства, санаторно-курортное лечение и проезд к месту лечения и обратно. Ветеранам с инвалидностью также назначается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение.

Ветераны проходят медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в реабилитационных центрах Соцфонда, обеспечиваются техническими средствами реабилитации.

При назначении единого пособия семьям доходы мобилизованного военнослужащего при оценке нуждаемости не учитываются. Беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по мобилизации, положена единовременная выплата.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
