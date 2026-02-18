В Башкирии на форум соберутся операторы школьного питания

Участниками форума станут не только операторы питания, но и директора школ, поставщики продуктов, технологические компании, диетологи, представители надзорных органов и родители.

Главной темой будет современное питание в школах: стандарты, цифровые решения, пищевые инновации. Речь, в частности, пойдет о сервисах, упрощающих контроль за питанием, родительском контроле, требованиях надзорных органов.

Также состоится торгово-закупочная конференция для заказчиков и поставщиков. Отдельным вопросом станет запуск завода детского и диетического питания в поселке Чишмы.



«Хочется сделать по-настоящему полезную встречу, а не просто отчетные доклады», — подчеркнул Азат Аскаров.