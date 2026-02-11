0 °С
11 Февраля , 14:53

В Уфе закроют парковку у Конгресс-холла «Торатау»

Ограничения вводятся на время подготовки и отправки гуманитарного конвоя, сообщили в администрации столицы.

Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Парковка у Конгресс-холла «Торатау» будет закрыта с 20.00 12 февраля до 10.00 13 февраля.

Водителей просят выбирать другие места для стоянки автомобилей.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
