Боец из Башкирии рассказал об операторах дронов

«Хоть мы их и в глаза не видели в нашем отряде, а спасибо им говорим каждый день», — рассказал «Горобзору» боец с позывным «Белка».

Бойцы подразделений БПЛА часто служат не на линии фронта. Точки управления могут находиться в глубоком тылу — в адаптированных ангарах или зданиях с климат-контролем для стабильной работы дорогой техники. Операторов дронов набирают на пробный срок с главной гарантией — не быть отправленными в окопы.

«У нас сегодня ты наводчик, а завтра тебя в стрелки могут перекинуть. А у них, выходит, все строго по бумажке», — говорит «Белка».

В артиллерии, по словам бойца, премии часто зависят от общего результата части. У операторов БПЛА действует прозрачная сетка выплат за каждую подтвержденную цель: сбитый вражеский дрон или уничтоженную технику.

«Цифры в разговорах называют большие, хотя сами бойцы предпочитают не афишировать детали. Служба, конечно, другая, не для каждого. Это монотонная работа за экраном, огромное напряжение для глаз и мозга. Знакомый знакомого рассказал, что в одной части оператор сбил за месяц десятки дронов, и его вроде даже к награде приставили», — отмечает «Белка».

Интерес к этой военной специальности среди контрактников, заканчивающих службу в других родах войск, только растет. «И, честно скажу, некоторые из наших парней уже поглядывают в ту сторону — как контракт заканчивается, может, и попробовать стоит», — заключает боец.

Напомним, что в Башкирии идет набор в войска беспилотных систем. Подробную информацию о службе можно получить по номеру 122.