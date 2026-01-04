В Башкирии «Молочная кухня» начнёт выпускать кумыс

3268 тонн молока-сырья переработало государственное автономное учреждение «Молочная кухня» в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства республики.

В прошлом году «Молочная кухня» обновила ассортимент продукции, начав выпускать молоко в «семейном» формате, сладкие йогурты, линейки сыров и масло, кондитерские изделияи квас.

«Мы не только выполнили государственную задачу по обеспечению льготников, но и существенно модернизировали сервис, открыв девять современных раздаточных пунктов на базе торговых центров. Это сделало получение продукции более удобным и доступным», — заявил министр торговли и услуг Азат Аскаров.

В нынешним году автономное учреждение планирует начать выпуск кумысного продукта. Также «Молочная кухня» продолжит перевод раздаточных пунктов в торговые центры.