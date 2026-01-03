-9 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
3 Января , 15:40

Мальчик из города Октябрьского получил подарок с «Ёлки желаний»

Равилю подарили подвесное кресло «Кокон», сообщили в администрации главы РБ.

Администрация главы РБ.
Фото: Администрация главы РБ.

О своей мечте мальчик написал в открытке, которую снял с «Ёлки желаний» в Кремле глава Башкортостана Радий Хабиров.

И вот — волшебство произошло. Пусть Равилю в этом кресле будет уютно, подчеркнули в администрации.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru