30 Декабря , 10:30

Новогодний подарок от чуткого сердца

Республиканская акция «Добрая подписка» продолжается и приносит свои плоды. В этот раз ее участницей стала уфимка Ольга Якубсон.

Она обычная пенсионерка, но не пожалела денег на подписку для семьи участника специальной военной операции, которая проживает в Мелеузовском районе. В первом полугодии 2026 года родные воина будут получать газету «Республика Башкортостан» благодаря ей.

— Газета приносит нам много новостей, которые интересно читать. Пусть в Новом году они всегда будут хорошие. Еще мне хочется пожелать всем здоровья и мирного неба над головой, — сказала Ольга Николаевна.

В чем суть акции «Добрая подписка», инициированной издательским домом «Республика Башкортостан»? В том, что каждый может сделать вот такое вроде бы простое, но доброе дело — подарить подписку нуждающемуся в поддержке и участии человеку. И для этого не нужно иметь много денег, достаточно — чуткое и неравнодушное сердце.

Фото Ильгиза РАФИКОВА.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
