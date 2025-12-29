Сергей Семёнов: Башкирия подтвердила статус опорного края державы

Мы попросили политолога, кандидата философских наук, эксперта Общественной палаты РБ Сергея Семенова прокомментировать этот факт.

— Главное во всех этих показателях, что республика уверенно поддерживает и сохраняет свой исторически сложившийся статус опорного края, опорного региона России, — говорит Сергей Николаевич. — Дело в том, что в нынешних сложных для всей страны и для всего мира обстоятельствах, республике удалось, прежде всего, внести достойный вклад в защиту жизненных интересов нашей страны, наших народов на СВО. Это во-первых.

Но при этом, повторюсь, при очень сложных условиях, мы продолжаем успешно развивать экономику. Несмотря на всякие трудности, которые возникли, прежде всего из-за международных процессов, республика нашла варианты, нашла подходы, как сохранить, развивать экономику. И достаточно успешно. Это важный момент.

Большую роль играет сотрудничество с федеральным центром. Важное значение имеет еще и участие в различных форумах, развитие международных связей. Прежде всего с Белоруссией, с которой у нас традиционно хорошие отношения.

Активно идет сотрудничество и с государствами Центральной Азии, с которыми исторически связаны и Россия, и Башкортостан: тут сказываются тесные исторические, культурные, духовные связи. Но и без личных контактов руководителя республики, правительства не обойтись. Правильно выбранная стратегия позволяет наращивать эффективность сотрудничества, вывод этих отношений на новый качественный уровень.

Очень важным, на мой взгляд, является и то, что в республике ищутся новые подходы, развиваются технологии. Научный момент здесь присутствует, и это тоже надо иметь ввиду, что развитие идет путем поиска новых творческих подходов, а не путем чисто экстенсивного наращивания. Идет интенсивный поиск нового передового, современного и его внедрение в практику.

Еще очень важный момент по итогам года: недаром республику называют Сердцем Евразии. Это для России очень знаковое соединение Востока и Запада, именно наших двух сторон нашей державы. И в этом плане нам удалось сохранить общественно политическую стабильность, межконфессиональное межнациональное согласие, при том, что мы знаем, что враждебные силы провокации направляют прежде всего на многонациональные регионы с развитыми, многоконфессиональными связями. Они пытаются посеять рознь, а у нас удается обеспечить стабильность. Это сложно, но руководству регионом удается держать связь с общественными организациями, с населением, вникать в решение социально-экономических проблем. Именно вовлеченность и руководства, и всех общественных сил в диалог с обществом, в сотрудничество с гражданами позволяет нам обеспечить именно то, что республика является успешным регионом Российской Федерации.

Думаю, именно этим мы подтверждаем и укрепляем свой статус опорного края державы.