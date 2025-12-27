В Уфе стартует проект, посвящённый истории города

Организаторы отмечают, что в рамках нового цикла встреч разговор пойдет о гостях города, чьи визиты превратились в легенды, о неприметных эпизодах, сыгравших важную роль в истории Уфы, и о тех страницах, что до сих пор ждут своего исследователя.

Следующая встреча (6+) состоится 11 января в 15:00 в центре искусства «Аждаха». Вход бесплатный, но требуется регистрация на сайте.

Лектором выступит историк, аккредитованный геогид проекта «Терра Башкирия» Екатерина Львова. Речь пойдет о посетивших в разное время Уфу императорах Александре I и Николае II, Александре Суворове, Александре Колчаке, Василии Чапаеве, Иване Блоке, Константине Бальмонте и других личностях, оставивших свой след в летописи города.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.