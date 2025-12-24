-25 °С
Гульнара Галимова: Конституция Башкортостана — это фундамент развития республики

Сегодня, 24 декабря, мы празднуем День Конституции Республики Башкортостан. Первый заместитель председателя Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Государственного Собрания – Курултая РБ Гульнара Галимова в беседе с «РБ» подчеркнула, что республиканская Конституция является итогом многовекового исторического развития Башкортостана в составе России и документом, закрепившим уникальный статус региона в качестве субъекта страны.

— День Конституции Республики Башкортостан — это праздник, который напоминает нам об основе нашей правовой системы, историческом выборе и уникальном пути развития нашего региона в составе великой России, — сказала Гульнара Ильдусовна. — Как  отметил Глава Башкортостана Радий Хабиров, наша Конституция, принятая 24 декабря 1993 года, закрепила статус республики как опорного, стабильного и сильного субъекта Российской Федерации. Она стала не просто документом, а прочным фундаментом, на котором выстроено все современное развитие республики.

Конституция Башкортостана гармонично и неразрывно связана с Конституцией России. Она полностью соответствует ее духу и букве, и в то же время — тонко и глубоко отражает особенности нашего многонационального региона. В ней признаны государственными и башкирский, и русский языки, закреплены гарантии сохранения культурной самобытности всех народов, населяющих республику. Это документ, который оберегает наше общее историческое наследие и гарантирует, что каждый человек имеет право определять свою национальную принадлежность, свободно изучать родной язык и развивать свою культуру.

Конституция Башкортостана — это живой документ, который доказывает, что сила России — в единстве ее народов и в уважении к их самобытности. Она обеспечила республике стабильность, позволила реализовать уникальную социально-экономическую модель и сохранить межнациональное согласие, которое сегодня является нашим главным достоянием.

В этот день мы отдаем дань уважения мудрости создателей основного закона и тем ценностям, которые он защищает: мир, созидание, преемственность поколений и верность своей малой родине в составе большой страны.

Фото из личного архива Гульнары Галимовой.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
