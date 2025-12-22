-18 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
22 Декабря , 16:38

Башкирия помогла с ремонтом детского сада в Красном Луче

Журналисты из республики побывали в яслях-саду № 53 в городе Красный Луч Луганской Народной Республики, сообщает «Молодежная газета».

Башкирия помогла с ремонтом детского сада в Красном Луче
Башкирия помогла с ремонтом детского сада в Красном Луче

В детском саду отремонтирована кровля, заменены окна и двери, обновлены полы, установлена новая сантехника. 

— Детский сад расцвел и посветлел. Старые окна были в аварийном состоянии, буквально вываливались из рам. Теперь все новое, надежное. Садик стал выглядеть совсем по-другому, — отметила заведующая дошкольным учреждением Яна Алейникова.

В детском саду также смонтировали новую газовую котельную. И если раньше в группах было холодно, то теперь даже жарко. Посещаемость сразу выросла: сейчас в садик ходят 66 малышей, и здесь готовы принять новых ребят.

Администрация детсада выразила огромную благодарность жителям Башкирии за создание комфортных условий для детей.

Фото: «Молодежная газета».

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru