Башкирия помогла с ремонтом детского сада в Красном Луче

В детском саду отремонтирована кровля, заменены окна и двери, обновлены полы, установлена новая сантехника.

— Детский сад расцвел и посветлел. Старые окна были в аварийном состоянии, буквально вываливались из рам. Теперь все новое, надежное. Садик стал выглядеть совсем по-другому, — отметила заведующая дошкольным учреждением Яна Алейникова.

В детском саду также смонтировали новую газовую котельную. И если раньше в группах было холодно, то теперь даже жарко. Посещаемость сразу выросла: сейчас в садик ходят 66 малышей, и здесь готовы принять новых ребят.

Администрация детсада выразила огромную благодарность жителям Башкирии за создание комфортных условий для детей.

Фото: «Молодежная газета».