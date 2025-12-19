Юлдаш Юсупов: В Башкирии сформирован цивилизационный облик России

Межнациональные отношения в республике являются примером реализации национальной политики в субъектах России, отметили участники заседания. По его итогам глава республики Радий Хабиров на своей странице в соцсетях отметил, что «почти 93% жителей Башкортостана положительно оценивают состояние межнациональных отношений в республике».

«Это очень хорошие цифры. И вместе с тем – это результат совместной системной работы большого количества людей, — подчеркнул Радий Хабиров. — На протяжении столетий народы республики живут в дружбе и согласии. Но это не значит, что мы можем успокоиться — всегда найдутся те, кто попытается нарушить многовековой баланс, раскачать ситуацию. И мы должны быть готовы им противостоять».

«Республика Башкортостан» попросила кандидата исторических наук, председателя международного союза общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир», депутата Государственного Собрания-Курултая РБ Юлдаша Юсупова поделиться мнением о состоянии межнациональных отношений в регионе.

— Башкортостан демонстрирует сплоченность и консолидацию многонационального общества в условиях внешних вызовов, — отметил наш собеседник. — Республика демонстрирует положительный опыт взаимодействия различных народов, живущих на одной территории. Причем, этот опыт не последних лет — он наработан веками совместного проживания.

У нас шло плотное взаимодействие не только народов, но и цивилизаций: финно-угорская, тюркская, славянская миры соединялись, находили общие точки соприкосновения. Этот опыт можно назвать исключительным, и мы за прошедшие века действительно сформировали цивилизационный облик не только Башкирии, но и всей России.

И как тут не вспомнить, как когда-то президент страны Владимир Путин сказал: «В Башкирии, как в капле воды, отражается вся наша Россия с ее многообразием культур, религий, языков и дружбой народов». И это действительно очень ценный результат, к которому шли наши предки, и мы продолжаем идти, добиваясь согласия. И конечно, мы ни в коем случае не должны этого забывать. Дружба народов — это не простая фигура речи, она должна оставаться актуальной. Она в новых условиях приобретает особое значение. Республика выработала формулу солидарности, и главный вопрос, на который мы должны себе ответить: «А что нас объединяет?». В первую очередь, это ценности семьи, уважение к старшим, уважение к младшим в виде воспитания подрастающего поколения в духовно-нравственном отношении. Эти пункты общие для всех народов, они нас и объединяют.

Именно в этом, я считаю, и был основной посыл прошедшего заседания Совета. И здесь важна роль наших религиозных и национальных организаций. Мы должны забывать, что источники нашего нравственного здоровья лежат в этническом многообразии, объединенных традиционным религиозным фундаментом.

Необходимость сохранения межнационального согласия как формулы политической стабильности и поступательного развития страны признана одним из приоритетов государственной политики на федеральном уровне. Объявление президентом России Владимирым Путиным 2026 года Годом единства народов России красноречиво это подчеркивает. Башкортостан выступает примером консолидация сил всех уровней для реализации решений руководства страны.

Приоритет в реализации национальной политики — защита исторической памяти и противодействие информационным угрозам. В условиях внешних вызовов и масштабных испытаний в виде Специальной военной операции, Башкортостан демонстрирует феномен сплочения многонационального общества. Это преодоление трудностей является ярким индикатором зрелости гражданского самосознания, когда локальные или этнокультурные различия отступают перед чувством общей судьбы и укрепляющей общероссийской гражданской идентичности. Данный процесс отражает глубокое понимание общих целей и солидарности, что становится фундаментальным ресурсом устойчивости.

Опыт Башкортостана, где гармонично сочетаются самобытность более 160 народов и общегражданское единство, служит успешным примером такой работы. Он показывает, что многообразие не ослабляет, а усиливает единство, когда основано на разделяемых ценностях и общей гражданской ответственности.