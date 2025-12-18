В Уфе начали заготавливать лёд для новогодних городков

Это трудоемкий процесс: нужно расчистить водоем от снега, разделить лед на равные части размером метр на два и вырезать его, достать и погрузить в машину. Затем ледяные блоки разводят по новогодним городкам.

Поскольку работа это опасная, сотрудники предварительно проходят инструктаж. Их также снабжают спасательными средствами.

В Ленинском района материал для ледяных скульптур и горок добывают на озере Долгом. Толщина льда здесь составляет 15 сантиметров.

В ближайшее время к этой работе приступят и другие районы.

Фото: Администрация Уфы.