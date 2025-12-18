Главный врач санатория «Толпар» спас жизнь пассажиру самолёта Москва —Уфа

Стюардессы пытались оказать помощь с помощью нашатырного спирта и кислородной маски, но это не дало результата. В критический момент, когда пассажир начал синеть, они обратились к пассажирам с просьбой о помощи.

К счастью, в самолете оказался медик — главный врач санатория «Толпар» Артур Галиуллин. Он немедленно приступил к оказанию помощи. Осмотрел мужчину, который едва мог говорить, а пульс еле прощупывался — всего 48 ударов в минуту, давление было критически низким — 60/40 мм рт. ст.

Врач попросил аптечку у бортпроводников и оказал медицинскую помощь, благодаря чему удалось стабилизировать состояние молодого человека: спустя всего десять минут давление поднялось до 120/80 мм рт. ст., а пульс увеличился до 86 ударов в минуту.

Артур Галиуллин продолжал следить за состоянием пассажира до приземления. По прибытии в аэропорту мужчину встретила бригада скорой помощи, готовая оказать дальнейшую медицинскую помощь, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Фото: пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.