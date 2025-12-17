-16 °С
В Башкирии выездные приёмы по земельным вопросам прошли в 12 муниципалитетах

Приемы в Альшеевском, Гафурийском, Ишимбайском и других районах, а также городе Октябрьском провели специалисты министерства земельных и имущественных отношений, сообщает пресс-служба правительства.

В ходе встреч с предпринимателями и жителями было рассмотрено сто обращений.

— На выездных встречах мы рассматриваем вопросы от оформления земельных участков и имущественных споров до консультаций по использованию госимущества. Особое внимание уделяем работе с предпринимателями во взаимодействии с бизнес-шерифами, что позволяет находить решения для развития бизнеса на местах, — отметила вице-премьер — министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская.

Часть вопросов представители бизнеса и граждане могут решить самостоятельно. Пошаговые инструкции по типовым ситуациям размещены на сайте ведомства.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
