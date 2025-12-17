-16 °С
17 Декабря , 11:25

В Башкирии продуктовая корзина обойдётся в 6,5 тысячи рублей

Данные по изменению цен на продовольственные товары представил Башкортостанстат.

С начала года цены на продукты питания выросли в среднем на 5,8 процента. В то же время лимоны, например, подорожали на 36,5 процента, шоколад — на 27,7 процента. А вот капуста и перец, наоборот, резко подешевели — на 33,3 процента и 31,5 процента соответственно.

Стоимость продуктовой корзины в республике составила в ноябре 6 519 рублей. По этому показателю Башкирия занимает второе место среди регионов ПФО, уступая по дороговизне только Пермскому краю.

Для сравнения, в среднем по России минимальный продуктовый набор обходится в 7 283 рубля.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
