-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
17 Декабря , 12:24

Андрей Назаров принял участие в заседании Ассамблеи Народов Мира

В Москве состоялось заседание Высшего консультативного совета Ассамблеи Народов Мира.

Андрей Назаров принял участие в заседании Ассамблеи Народов Мира
Андрей Назаров принял участие в заседании Ассамблеи Народов Мира

В мероприятии в онлайн-формате принял участие премьер-министр Башкирии, руководитель представительства Ассамблеи в РБ Андрей Назаров, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Выступая на заседании, глава республиканского кабмина подчеркнул значимость Ассамблеи в современных условиях и выразил готовность активно участвовать в ее инициативах.

— В свете решения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина объявить 2026 год Годом единства народов России, работа Ассамблеи приобретает стратегическое значение, — отметил Назаров. — Мы считаем, что сейчас, в современных геополитических реалиях Ассамблея играет огромную роль как платформа для диалога и партнерства. Все, что мы делаем вместе, дает дополнительную поддержку и нашему президенту, и всем людям, которые хотели бы жить в мире и согласии, быть партнерами, друзьями. Ассамблея становится сильнее. Сегодня она объединяет уже порядка ста стран и тысячи участников, и этот процесс продолжается. Люди и общественные организации со всего мира делают простые, но важные вещи — знакомят партнеров, запускают совместные проекты в культуре, образовании, молодежных и гуманитарных инициатив, помогают договариваться. По сути, работают на то, чтобы в мире было меньше конфронтации и больше доверия. Мы глубоко разделяем ее миссию и готовы и дальше вносить вклад в развитие конструктивного международного и межнационального взаимодействия, опираясь на опыт, накопленный в Башкортостане.

В свою очередь, гендиректор организации Андрей Бельянинов высоко оценил вклад башкирского представительства в укрепление гражданской дипломатии и назвал его примером эффективной работы на региональном уровне, достойным тиражирования в других субъектах России.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru