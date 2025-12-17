Андрей Назаров принял участие в заседании Ассамблеи Народов Мира

В мероприятии в онлайн-формате принял участие премьер-министр Башкирии, руководитель представительства Ассамблеи в РБ Андрей Назаров, сообщает пресс-служба правительства РБ.



Выступая на заседании, глава республиканского кабмина подчеркнул значимость Ассамблеи в современных условиях и выразил готовность активно участвовать в ее инициативах.

— В свете решения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина объявить 2026 год Годом единства народов России, работа Ассамблеи приобретает стратегическое значение, — отметил Назаров. — Мы считаем, что сейчас, в современных геополитических реалиях Ассамблея играет огромную роль как платформа для диалога и партнерства. Все, что мы делаем вместе, дает дополнительную поддержку и нашему президенту, и всем людям, которые хотели бы жить в мире и согласии, быть партнерами, друзьями. Ассамблея становится сильнее. Сегодня она объединяет уже порядка ста стран и тысячи участников, и этот процесс продолжается. Люди и общественные организации со всего мира делают простые, но важные вещи — знакомят партнеров, запускают совместные проекты в культуре, образовании, молодежных и гуманитарных инициатив, помогают договариваться. По сути, работают на то, чтобы в мире было меньше конфронтации и больше доверия. Мы глубоко разделяем ее миссию и готовы и дальше вносить вклад в развитие конструктивного международного и межнационального взаимодействия, опираясь на опыт, накопленный в Башкортостане.

В свою очередь, гендиректор организации Андрей Бельянинов высоко оценил вклад башкирского представительства в укрепление гражданской дипломатии и назвал его примером эффективной работы на региональном уровне, достойным тиражирования в других субъектах России.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.