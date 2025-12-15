В Уфе отметили День башкирского языка

В этот день мастера Республиканского центра народного творчества, Дома дружбы народов РБ и Башкирской государственной филармонии организовали мастер-классы по рукоделию и музыкальным инструментам.

Повсюду звучала башкирская речь — на сцене выступали известные артисты и юные дарования. Праздник открылся спектаклем «Гадкий утенок» на башкирском языке, который привезли артисты Башкирского государственного театра кукол. Зрителей развлекали этногруппа HAZINA, артисты Башгосфилармонии Алия Искужина и Альфия Галлямова, детский вокальный «Тамыр», образцовый ансамбль «Дуслык» уфимской гимназии №158, выступили воспитанники башкирского детского сада «Гаилэ». Параллельно с концертными номерами были организованы интерактивные игры и флешмобы.

— День башкирского языка — важный праздник для жителей нашей республики. Его цель — сохранить и развивать башкирский язык, поддерживая языковое многообразие народов России. Язык — это душа народа, его память и бесценное наследие. И мы стараемся бережно хранить и передавать это богатство будущим поколениям, — отметила директор АНО по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова.

Праздничная дата установлена в 2019 году указом главы Башкортостана и приурочена ко дню рождения башкирского поэта-просветителя XIX века Мифтахетдина Акмуллы.

Фото: АНО по сохранению и развитию башкирского языка.