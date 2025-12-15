В Башкирии в селе Новые Татышлы обновили историко-культурный центр удмуртов

Два года назад Радий Хабиров поручил провести капремонт в здании сельского многофункционального клуба. Здесь заменили кровлю, окна, двери, инженерные сети, отремонтировали фасад, благоустроили территорию, закупили мебель и оборудование. Осенью нынешнего года историко-культурный центр распахнул свои двери после реконструкции.

Глава региона побывал в ремесленном центре, удмуртской избе, ознакомился с музейной экспозицией, методическим кабинетом и многофункциональной библиотекой. Здесь же прошла встреча с активом историко-культурного центра.

— Несколько лет назад мы с вами встречались и приняли решение провести здесь реконструкцию. Считаю, что в результате получился хороший историко-культурный центр. Рядом работает полилингвальная школа с углубленным изучением удмуртского языка. Очень важно сохранять культуру, традиции и обычаи народов, проживающих в республике. Это одна из наших главных задач, — отметил Радий Хабиров.

В феврале 2026 года село Новые Татышлы примет фестиваль удмуртской культуры «Мост дружбы», а в апреле на базе историко-культурного центра пройдет съезд удмуртов Башкортостана. Глава республики также поручил проработать вопрос с предоставлением центру автобуса для выезда творческих коллективов на мероприятия.

Фото с сайта главы РБ.