-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
15 Декабря , 17:19

В Башкирии в селе Новые Татышлы обновили историко-культурный центр удмуртов

Глава республики Радий Хабиров во время рабочей поездки посетил обновленный Удмуртский историко-культурный центр в селе Новые Татышлы, сообщает пресс-служба руководителя региона.

В Башкирии в селе Новые Татышлы обновили историко-культурный центр удмуртов
В Башкирии в селе Новые Татышлы обновили историко-культурный центр удмуртов

Два года назад Радий Хабиров поручил провести капремонт в здании сельского многофункционального клуба. Здесь заменили кровлю, окна, двери, инженерные сети, отремонтировали фасад, благоустроили территорию, закупили мебель и оборудование. Осенью нынешнего года историко-культурный центр распахнул свои двери после реконструкции.

Глава региона побывал в ремесленном центре, удмуртской избе, ознакомился с музейной экспозицией, методическим кабинетом и многофункциональной библиотекой. Здесь же прошла встреча с активом историко-культурного центра.

— Несколько лет назад мы с вами встречались и приняли решение провести здесь реконструкцию. Считаю, что в результате получился хороший историко-культурный центр. Рядом работает полилингвальная школа с углубленным изучением удмуртского языка. Очень важно сохранять культуру, традиции и обычаи народов, проживающих в республике. Это одна из наших главных задач, — отметил Радий Хабиров.

В феврале 2026 года село Новые Татышлы примет фестиваль удмуртской культуры «Мост дружбы», а в апреле на базе историко-культурного центра пройдет съезд удмуртов Башкортостана. Глава республики также поручил проработать вопрос с предоставлением центру автобуса для выезда творческих коллективов на мероприятия.

Фото с сайта главы РБ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru