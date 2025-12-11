Жители Башкирии смогут проголосовать за своего «Лидера молодых»

Представитель республики вошел в десятку лучших глав муниципалитетов в номинации «Лидер молодых». Она подразумевает открытость к диалогу с молодежью, активное участие в развитии молодежных инициатив и поддержку молодежных объединений.

Сейчас стартовал решающий этап конкурса — народное голосование, по результатам которого определятся три лауреата. Поддержать Алексея Горбачева может каждый житель республики.

Голосование проходит до 23.59 19 декабря (время московское). Чтобы отдать свой голос, нужно зайти в мессенджере Mах на канал Росмолодежи и проголосовать за финалиста номинации «Лидер молодых». Подробную информацию можно найти в группе ВК: https://vk.com/wall17702735_8663.

Итоги будут объявлены 20 декабря на церемонии награждения в Национальном центре «Россия» в Москве.

Инфографика: Министерство молодежной политики РБ.