ГАИ Башкирии предупредила о проблемах на дорогах

Перепады ночных и дневных температур превращают дорожное покрытие в каток. Свою лепту вносит и ветер, который заметает снегом трассу.

«Как безопасно ездить по дорогам во время таких «температурных качелей», и каким образом преключиться на «зимний режим» вождения мы подробно рассказали в программе «Правила дорог» телеканала БСТ. Повторы передачи выйдут в эфир 8 декабря в 12.00, а также 11 декабря в 17.00. Очень рекомендую посмотреть», – подчеркнул начальник дорожной полиции региона.

Скриншот видео ГАИ РБ.