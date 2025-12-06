-16 °С
6 Декабря , 16:23

В Башкирии продавщицы присвоили более миллиона рублей магазинной выручки

Приговор бывшим сотрудницам магазина за присвоение более миллиона рублей вынесен в Белорецке, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

В суде установлено, что одна из продавщиц магазина в селе Серменево предложила своей коллеге забирать часть выручки от продажи товаров, не внося деньги в кассу. Таким образом они похитили более 1,2 миллиона рублей, которые разделили между собой.

Подсудимые признали вину в совершении преступления и возместили свыше 340 тысяч рублей. Суд назначил одной из женщин наказание в виде трех лет, второй — трех лет двух месяцев лишения свободы условно, а также взыскал солидарно оставшуюся часть ущерба.

Фото: Артур СМОЛОВ.

Автор: Надежда РОМАНОВА.
