4 Декабря , 10:36

В Уфе за обликом города будет следить архсовет

Архитектурный совет города должен обеспечить его современный и гармоничный вид, сообщили в администрации столицы.

Администрация Уфы.
Фото: Администрация Уфы.

В состав архсовета входят ведущие архитекторы и эксперты, в том числе представители Российской академии художеств. Он вновь заработал в августе 2023 года после семилетнего перерыва.

С мая 2024 года архсовет стал руководствоваться критериями архитектурно-градостроительного облика (АГО) в соответствии с требованиями федерального законодательства. Решения архсовета теперь обязательны для проектировщиков и застройщиков, сообщил на оперативном совещании в мэрии начальник Главархитектуры Руслан Хайруллин.

Цель АГО — создание комфортной и благоприятной среды, придание объектам современного, упорядоченного и достойного облика. Речь идет о самых разных критериях: высоте первого этажа, местах под установку кондиционеров, цветовых решениях, отделке фасадов, подсветке, а также интеграции в среду.

За полтора года архсовет рассмотрел 151 объект. Это в основном многоквартирные дома и жилые комплексы, а также социальные объекты. Проекты зачастую отправляются на доработку, иногда по несколько раз.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
