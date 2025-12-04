-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
4 Декабря , 21:01

На Международной неделе бизнеса в Уфе прошло соревнование управленцев

На Международной неделе бизнеса состоялся «Хакатон эффективных управленческих решений для предприятий Башкортостана». 

На Международной неделе бизнеса в Уфе прошло соревнование управленцев
На Международной неделе бизнеса в Уфе прошло соревнование управленцев

Участниками мероприятия стали бизнесмены и управленцы, представляющие предприятия республики, сообщает пресс-служба правительства РБ. Им предстояло решать задачи, приближенные к реалиям современного российского рынка, используя конкретные кейсы отечественных компаний. В результате они получат практический опыт, что особенно ценно в нынешних реалиях, отметил первый заместитель премьер-министра — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

— Почитайте аналитику — будь это заявление министра экономики либо председателя правительства Российской Федерации — там все отмечают, что ресурсы для развития экономики ограничены. И именно внутренние ресурсы с точки зрения нашей производительности — это, наверное, самый главный источник для нашего социально-экономического развития в будущем и нашей конкурентной борьбы, — добавил Рустам Муратов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru