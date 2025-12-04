На Международной неделе бизнеса в Уфе прошло соревнование управленцев

Участниками мероприятия стали бизнесмены и управленцы, представляющие предприятия республики, сообщает пресс-служба правительства РБ. Им предстояло решать задачи, приближенные к реалиям современного российского рынка, используя конкретные кейсы отечественных компаний. В результате они получат практический опыт, что особенно ценно в нынешних реалиях, отметил первый заместитель премьер-министра — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

— Почитайте аналитику — будь это заявление министра экономики либо председателя правительства Российской Федерации — там все отмечают, что ресурсы для развития экономики ограничены. И именно внутренние ресурсы с точки зрения нашей производительности — это, наверное, самый главный источник для нашего социально-экономического развития в будущем и нашей конкурентной борьбы, — добавил Рустам Муратов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.