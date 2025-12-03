-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
3 Декабря , 14:17

В Башкирии запустили платформу «Витрина имущества банкротов»

Платформа на сайте kartoteka.ru дает возможность по выгодным ценам приобрести недвижимость, оборудование, автомобили и многое другое.

В Башкирии запустили платформу «Витрина имущества банкротов»
В Башкирии запустили платформу «Витрина имущества банкротов»

На онлайн-маркетплейсе размещена полная информация о продаваемом имуществе банкротов. Все лоты расположены в каталоге с возможностью фильтрации по регионам, типу имущества, цене и другим критериям.

Для граждан наибольший интерес представляет раздел «Транспорт».  С помощью фильтров можно подобрать подходящие варианты: указать год выпуска, тип коробки передач, двигателя, привода, мощность, марку, грузоподъемность, пробег и другие параметры.

По республике в сервисе представлено 199 единиц транспорта, из них 56 легковых автомобилей. Самый дорогой из них — Tank 2023 года выпуска (3 млн 429 тыс. рублей), самый дешевый — УАЗ-36221 2014 года выпуска (42,4 тыс. рублей).

Всего на платформе по Башкирии представлен 1 171 объект, по Приволжскому округу — 7 130 объектов.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru