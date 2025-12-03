В Башкирии запустили платформу «Витрина имущества банкротов»

На онлайн-маркетплейсе размещена полная информация о продаваемом имуществе банкротов. Все лоты расположены в каталоге с возможностью фильтрации по регионам, типу имущества, цене и другим критериям.

Для граждан наибольший интерес представляет раздел «Транспорт». С помощью фильтров можно подобрать подходящие варианты: указать год выпуска, тип коробки передач, двигателя, привода, мощность, марку, грузоподъемность, пробег и другие параметры.

По республике в сервисе представлено 199 единиц транспорта, из них 56 легковых автомобилей. Самый дорогой из них — Tank 2023 года выпуска (3 млн 429 тыс. рублей), самый дешевый — УАЗ-36221 2014 года выпуска (42,4 тыс. рублей).

Всего на платформе по Башкирии представлен 1 171 объект, по Приволжскому округу — 7 130 объектов.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.