-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
1 Декабря , 17:54

В Башкирии завтра объявлен День консультаций по оформлению недвижимости

Специалисты Росреестра 2 декабря проконсультируют жителей в МФЦ, сообщили в ведомстве.

В Башкирии завтра объявлен День консультаций по оформлению недвижимости
В Башкирии завтра объявлен День консультаций по оформлению недвижимости

День консультаций состоится в 17 офисах «Мои документы». Сотрудники ответят на вопросы граждан и представителей бизнеса по кадастровому учету и регистрации прав на недвижимость.

— Мы стремимся сделать госуслуги максимально понятными и доступными. Очные консультации в МФЦ — это не просто формальность, а реальная возможность получить квалифицированную помощь на месте. Особенно важно, что поддержка оказывается как физическим, так и юридическим лицам — ведь только специалисты Росреестра могут дать точные разъяснения по сложным юридическим и техническим вопросам, — отметил руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец.

Обратиться за консультацией можно с 15.00 до 18.00 в офисы МФЦ в Уфе (ул. Губайдуллина, 6 (ТЦ «Аркада») и пр. Октября, 4/1 (ТЦ «Мир»), Белебее (ул. Революционеров, 3), Белорецке (ул. 5 Июля, 3), Давлеканово (ул. Победы, 5), Дюртюлях (ул. Разила Мусина, 15), Ишимбае (ул. Гагарина, 1),  Кумертау (ул. Гафури, 35), Мелеузе (ул. Смоленская, 108), Нефтекамске (ул. Строителей, 59), Октябрьском (ул. Горького, 40), Салавате (ул. Ленина, 11), Сибае (ул. Горького, 74к), Стерлитамаке (ул. Худайбердина, 83),  Учалах (ул. К. Маркса, 1), а также селах Шаран (ул. Пролетарская, 4) и Бакалы (ул. Мостовая, 6).

Фото: МФЦ РБ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru