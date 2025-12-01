В Башкирии завтра объявлен День консультаций по оформлению недвижимости

День консультаций состоится в 17 офисах «Мои документы». Сотрудники ответят на вопросы граждан и представителей бизнеса по кадастровому учету и регистрации прав на недвижимость.

— Мы стремимся сделать госуслуги максимально понятными и доступными. Очные консультации в МФЦ — это не просто формальность, а реальная возможность получить квалифицированную помощь на месте. Особенно важно, что поддержка оказывается как физическим, так и юридическим лицам — ведь только специалисты Росреестра могут дать точные разъяснения по сложным юридическим и техническим вопросам, — отметил руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец.

Обратиться за консультацией можно с 15.00 до 18.00 в офисы МФЦ в Уфе (ул. Губайдуллина, 6 (ТЦ «Аркада») и пр. Октября, 4/1 (ТЦ «Мир»), Белебее (ул. Революционеров, 3), Белорецке (ул. 5 Июля, 3), Давлеканово (ул. Победы, 5), Дюртюлях (ул. Разила Мусина, 15), Ишимбае (ул. Гагарина, 1), Кумертау (ул. Гафури, 35), Мелеузе (ул. Смоленская, 108), Нефтекамске (ул. Строителей, 59), Октябрьском (ул. Горького, 40), Салавате (ул. Ленина, 11), Сибае (ул. Горького, 74к), Стерлитамаке (ул. Худайбердина, 83), Учалах (ул. К. Маркса, 1), а также селах Шаран (ул. Пролетарская, 4) и Бакалы (ул. Мостовая, 6).

Фото: МФЦ РБ.