В Башкирии волонтёры навестили мам участников СВО

В частности, волонтеры навестили Марину Торгашеву, у которой на передовой героически погибли два сына. Как отметил координатор «Молодежки» Народного фронта Рустам Салахутдинов, сыновья уже не смогут поздравить маму сами, поэтому волонтеры посчитали своим долгом сделать это вместо них.

Букет цветов и поздравления с праздником получила также Фатима Исламгулова. Ее дочь — военный медик, она служит в передвижных госпиталях и нередко спасает раненых с риском для собственной жизни. Впрочем, маме она об этом не рассказывает, утверждая, что на службе у нее все хорошо, хотя в данный момент сама проходит лечение в госпитале. Дома ее также ждет 14-летняя дочка, которую пока опекает бабушка.

Нельзя в День матери оставить мам защитников страны один на один со своей тревогой. Важно, чтобы кто-то был рядом и поддержал их, подчеркнули активисты Народного фронта Башкортостана.

Фото: Народный фронт в РБ.