Жителям Башкирии рассказали о послаблениях для работающих мам

— Маму ребенка до трех лет нельзя уволить по инициативе работодателя, за исключением случаев ликвидации организации, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя или по так называемым виновным действиям работника — за нарушение трудовой дисциплины, неисполнение трудовых обязанностей. Аналогичная гарантия действует в отношении одиноких мам, воспитывающих ребенка до 16 лет либо ребенка-инвалида до 18 лет, пояснила замруководителя ведомства.

При выходе на работу на полный день пособие по уходу за ребенком до полутора лет сохраняется. Также сохраняются ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом родителям, если они работают неполное рабочее время. Если изменились семейные обстоятельства, мама может вновь уйти в отпуск.

Женщинам, имеющим детей до полутора лет, предоставляются дополнительные перерывы для кормления ребенка через каждые три часа не менее 30 минут каждый. Если детей двое и более, перерывы увеличиваются до часа. По заявлению работницы их можно добавить к обеду, перенести на начало или конец рабочего дня. В случае, если женщина не может выполнять прежнюю работу, ее должны перевести на другую, при этом оплата труда не может быть ниже.

Женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, ребенка-инвалида до 18 лет или воспитывающей ребенка до 14 лет без супруга (также если он работает вахтами), можно отправлять в командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и праздничные дни только с их письменного согласия.

Кроме того, женщинам, имеющим детей до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, работодатель не вправе отказать в установлении неполного рабочего дня, смены или недели. Оплата труда производится пропорционально отработанному времени или объему работ.

Родители трех и более детей до 18 лет (младший ребенок должен быть младше 14 лет) или ребенка-инвалида до 18 лет имеют право на отпуск в летнее или иное удобное время. Аналогичной возможностью также могут воспользоваться мамы детей до трех лет (можно присоединить очередной оплачиваемый отпуск к декретному), а также работники, усыновившие ребенка в возрасте до трех месяцев.