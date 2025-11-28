Эксперты Башкирии обсудили борьбу с перегруженными самосвалами

Системную борьбу с перегруженными самосвалами, разрушающими дорожную сеть республики, обсудили на заседании экспертного совета в Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан, сообщили на портале «Депутаты». Мероприятие, прошедшее под председательством депутата Флюра Нурлыгаянова, выявило главный парадокс: бюджет тратит миллиарды на ремонт дорог, которые сами же и разрушаются грузовиками, везущими материалы для госстроек.

Несмотря на существующие штрафы и нормативную базу, более 40% дорог в Башкирии не соответствуют нормативам, а около 18% (примерно 2,5 тыс. км) разрушены большегрузами. Как отметил Флюр Нурлыгаянов, проблема состояния дорог стала одной из самых острых для жителей республики.

«Казалось бы, есть вся нормативная база, есть штрафы на грузоперевозчиков за перегруз, а также на грузоотправителей. Есть надзорные ведомства, но тем не менее, какой-то элемент не срабатывает, – констатировал депутат. – Парадокс: заказчиком строительства и ремонта дорог выступает государство, при этом дорогу портит транспорт, который везет груз для этих же целей. А потом государство вынуждено тратить на ремонт этих дорог миллиарды».

Особую остроту проблема приобретает на дорогах местного значения, которые зачастую являются единственными транспортными артериями, связывающими населенные пункты с районными центрами. Нурлыгаянов добавил, что отчаявшиеся жители иногда идут на крайние меры и перекрывают разрушенные дороги. Масштаб ущерба иллюстрируют цифры: в этом году в Дорожный фонд поступил 1 млрд рублей штрафов, тогда как на восстановление поврежденных дорог требуются десятки миллиардов.

Одной из ключевых проблем остается нехватка кадров в надзорных органах. В Ростехнадзоре сообщили, что у них недостаточно сотрудников для противодействия правонарушителям, многие водители большегрузов скрывают номера и не останавливаются по требованию инспекторов.

В качестве решения эксперты предложили ряд конкретных мер. Председатель СПЧ при главе РБ Зульфия Гайсина заявила о необходимости расширения полномочий контролирующих органов, включая придание юридической силы данным автоматических весовых комплексов и введение обязательного возмещения ущерба до выдачи разрешения на перевозку.

Эксперт Общественной палаты РБ Винер Курбанов предложил создать мобильные межведомственные группы, оснащенные аппаратурой для фиксации нарушений. «Мобильность позволит оперативно реагировать на обращения граждан из муниципалитетов, а также производить контроль на большой территории, включая неучтенные грузы, вывозимые с карьеров», – подчеркнул он.

Отмечается, что Башкирия была выделена руководителем Ространснадзора Виктором Гулиным как один из регионов-лидеров в сфере транспортного надзора. В республике уже развернуто 10 автоматизированных комплексов весогабаритного контроля, и есть готовность федерального центра оказать дальнейшую поддержку.

По итогам заседания были выработаны рекомендации для профильных ведомств, направленные на развитие системы мобильного контроля и усиление координации между всеми уровнями власти для сохранения дорожной сети Башкирии.

Фото: из архива Флюра Нурлыгаянова.