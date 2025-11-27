Школы Башкирии получили поддельное распоряжение

Урал Кильсенбаев сообщил, что в образовательные учреждения республики поступил фейковый приказ ГУСП от 03.11.2025 №262. На самом деле такого распоряжения не существует.

«Это вредоносное действие направлено на дестабилизацию общества. Просим проявить бдительность и не поддаваться на провокации. Вся официальная информация доводится через установленные каналы связи», — пояснил чиновник.

О том, что за распоряжение отдается в поддельном документе, он не сообщил. Известно лишь, что речь идет о проведении некоего мероприятия.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.