Общество
27 Ноября , 10:32

Школы Башкирии получили поддельное распоряжение

Первый заместитель премьер-министра правительства РБ Урал Кильсенбаев в своих соцсетях предупредил жителей о фейковом документе.

Урал Кильсенбаев сообщил, что в образовательные учреждения республики поступил фейковый приказ ГУСП от 03.11.2025 №262. На самом деле такого распоряжения не существует.

«Это вредоносное действие направлено на дестабилизацию общества. Просим проявить бдительность и не поддаваться на провокации. Вся официальная информация доводится через установленные каналы связи», — пояснил чиновник.

О том, что за распоряжение отдается в поддельном документе, он не сообщил. Известно лишь, что речь идет о проведении некоего мероприятия.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
