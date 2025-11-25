Радий Хабиров призвал глав муниципалитетов прийти на ёлки для «особенных» детей

— У нас детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья более 20 тысяч. Мы, конечно, проводим здесь елку, но это тысяча человек. Все остальное — в муниципалитетах. Поэтому каждый глава сам лично приходит на праздник, общается с детьми и мамочками. Найдите возможности и окажите внимание этим детям. Особая категория — дети погибших участников СВО, здесь вообще не должно быть черствости. Обратите на это внимание. Да, ситуация сложная, но лишать детей Нового года мы не можем, — подчеркнул Радий Хабиров.

Глава республики также акцентировал внимание на обеспечении общественной безопасности во время новогодних мероприятий и ограничении продажи алкоголя в первые дни каникул, чтобы дать людям перерыв.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.