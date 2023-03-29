Жителей Стерлитамакского района Башкирии пригласили на службу по контракту

Перед жителями района выступили участники СВО, рассказали о контрактной службе и о том, что все льготы, предусмотренные законом, действуют в полном объеме. Заключить контракт на военную службу в РФ на срок от года до трех лет предложили гражданам в запасе, сообщили в администрации Стерлитамакского района.

Были озвучены условия и преимущества контрактной службы: размеры ежемесячного денежного довольствия, медицинское страхование жизни и здоровья, вещевое довольствие; после завершении срока контракта выдается удостоверение ветерана боевых действий, дающее право на государственные льготы. Льготы получают и семьи контрактников.

После совещания некоторые жители района приняли решение поступить на военную службу по контракту.

Фото предоставлено администрацией Стерлитамакского района.