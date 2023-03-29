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Сегодня, 11:28

Жителей Стерлитамакского района Башкирии пригласили на службу по контракту

В администрации Стерлитамакского района прошло совещание, посвященное военной службе по контракту.

Жителей Стерлитамакского района Башкирии пригласили на службу по контракту
Жителей Стерлитамакского района Башкирии пригласили на службу по контракту

Перед жителями района выступили участники СВО, рассказали о контрактной службе и о том, что все льготы, предусмотренные законом, действуют в полном объеме. Заключить контракт на военную службу в РФ на срок от года до трех лет предложили гражданам в запасе, сообщили в администрации Стерлитамакского района.

Были озвучены условия и преимущества контрактной службы: размеры ежемесячного денежного довольствия, медицинское страхование жизни и здоровья, вещевое довольствие; после завершении срока контракта выдается удостоверение ветерана боевых действий, дающее право на государственные льготы. Льготы получают и семьи контрактников.

После совещания некоторые жители района приняли решение поступить на военную службу по контракту.

Фото предоставлено администрацией Стерлитамакского района.

Автор:Жанна МИРОНОВА
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