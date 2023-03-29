В Башкирии планируют развивать проект «Безопасный город»

В прошлом году в рамках АПК «Безопасный город» заработало приложение «112». С его помощью можно определить точные координаты местоположения заявителя, оперативно получить необходимую информацию о нем и о происшествии, а также фото и видео, рассказал председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

Кроме того, комплексом предусмотрено создание 48 подсистем. Из них 19 подсистем уже внедрены и шесть — интегрированы в Центр управления республикой. Еще одна разработка, которой пользуются не только экстренные службы, но и все население республики — мониторниг и прогнозирование гидрологических рисков. Сегодня эта система будет задействована на 57 гидропостах, расположенных на 30 паводкоопасных реках.

Совместно с минлесхозом региона комитет продолжает установку видеокомплексов, которые помогают мониторить пожароопасную обстановку на лесных территориях. С помощью только одного такого комплекса на территории площадью в тысячу квадратных километров можно распознать и определить координаты лесного пожара.

С помощью видеокамер в прошлом году удалось выявить и раскрыть 150 преступлений. На сегодняшний день в рамках АПК «Безопасный город» работают четыре тысячи камер. В планах объединить все имеющиеся информсистемы в единую платформу. На данный момент этим вопросом занимаются минцифры и другие заинтересованные ведомства республики.

В завершение премьер-министр башкирского правительства поручил участникам заседания взять на особый контроль внедрение АПК «Безопасный город» во всех муниципалитетах, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Фото с сайта pravitelstvorb.ru.