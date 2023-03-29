+6 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 10:19

Радий Хабиров: Благовещенский район – молодец!

В ходе вчерашней рабочей поездки в Благовещенск глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с ходом строительства социальных объектов, жилья, благоустройства города, сообщает его пресс-служба.

Радий Хабиров: Благовещенский район – молодец!
Радий Хабиров: Благовещенский район – молодец!

Побывал глава и на строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса. Сейчас здесь обустраивают свайное поле. А через полтора года спортивный центр наполнится жизнью – он будет включать в себя плавательный бассейн на четыре дорожки длиной 25 метров, универсальную спортивную арену для занятий по волейболу, баскетболу, мини-футболу, а также секции по борьбе и тренажёрный зал.

Стоимость строительства – 517 миллионов рублей. Финансирование объекта идёт через республиканский Фонд социальных целевых программ.

– Благовещенский район – молодец. Здесь появились скверы, общественные пространства. В Благовещенске не было ФОКа, сейчас мы его строим, – сказал Радий Хабиров. – Сегодня разговаривал с жителями, говорят – стало приятно по городу ходить.

Фото предоставлено пресс-службой главы республики.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика