Радий Хабиров: Благовещенский район – молодец!

Побывал глава и на строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса. Сейчас здесь обустраивают свайное поле. А через полтора года спортивный центр наполнится жизнью – он будет включать в себя плавательный бассейн на четыре дорожки длиной 25 метров, универсальную спортивную арену для занятий по волейболу, баскетболу, мини-футболу, а также секции по борьбе и тренажёрный зал.

Стоимость строительства – 517 миллионов рублей. Финансирование объекта идёт через республиканский Фонд социальных целевых программ.

– Благовещенский район – молодец. Здесь появились скверы, общественные пространства. В Благовещенске не было ФОКа, сейчас мы его строим, – сказал Радий Хабиров. – Сегодня разговаривал с жителями, говорят – стало приятно по городу ходить.

Фото предоставлено пресс-службой главы республики.