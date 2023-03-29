Башкирия лидирует в трудоустройстве граждан по программе субсидирования найма

Предварительные итоги программы субсидирования найма были подведены на VII Санкт-Петербургском Международном форуме труда. В целом по России в рамках программы приняты на работу свыше 5 тысяч человек. В своем выступлении на одной из площадок форума заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий подчеркнул, что одним из лидеров по численности трудоустроенных является Башкирия.

«В 2022 году за счет данной программы нам удалось трудоустроить к 680 работодателям 1530 граждан, 1480 из которых – в возрасте до 30 лет, – сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова. – Всего за 2,5 месяца текущего года в рамках той же программы центры занятости населения нашей республики трудоустроили еще более 500 граждан».

В 2023 году дополнительные меры господдержки в сфере занятости продлены, в том числе и программа субсидирования найма.

Она предусматривает денежную компенсацию расходов работодателям на частичную оплату при трудоустройстве отдельных категорий граждан: молодых людей в возрасте до 30 лет; тех, кто находится под риском увольнения; граждан, потерявших работу, и других.

Размер возмещения на одного трудоустроенного работника в 2023 году составляет в Башкирии 24 тыс. 319 рублей в месяц (это минимальный размер оплаты труда, увеличенный на районный коэффициент и сумму страховых взносов). Субсидия предоставляется по истечении первого, третьего и шестого месяцев с даты трудоустройства гражданина. Таким образом, если он проработает 6 месяцев, то организации будут возмещены затраты в размере почти 73 тыс. рублей.

На сегодняшний день в реестре работодателей, участвующих в программе субсидирования найма, состоят 211 предприятий и организаций.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.