В Благовещенском районе Радий Хабиров не обнаружил ни одного обманутого дольщика

Строительство дома, который начали возводить в 2008 году, было заморожено на двенадцать лет. В 2020 году Фонд жилищного строительства Башкортостана провёл обследование и техническую экспертизу недостроенного здания и возобновил работы.

– Примерно три года назад Башкортостан занимал первое место в России по количеству объектов незавершённого строительства. Обманутые дольщики были и в Благовещенске. При поддержке главы муниципалитета их вопросы мы решили, и теперь здесь нет ни одного обманутого дольщика, – резюмировал Радий Хабиров. – В целом по восстановлению прав участников долевого строительства Башкортостан – в десятке лучших регионов страны.

На начало 2023 года в доме уже заселили часть квартир. В частности, за бюджетные средства приобрели здесь жильё для 27 детей-сирот.

Фото предоставлено пресс-службой главы республики.