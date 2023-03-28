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Вчера, 23:21

В Благовещенском районе Радий Хабиров не обнаружил ни одного обманутого дольщика

В ходе рабочей поездки в Благовещенск сегодня, 28 марта, глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел новый девятиэтажный жилой дом на 140 квартир по улице Комарова. Его ввели в эксплуатацию в конце 2022 года, сообщает пресс-служба главы Башкортостана.

В Благовещенском районе Радий Хабиров не обнаружил ни одного обманутого дольщика
В Благовещенском районе Радий Хабиров не обнаружил ни одного обманутого дольщика

Строительство дома, который начали возводить в 2008 году, было заморожено на двенадцать лет. В 2020 году Фонд жилищного строительства Башкортостана провёл обследование и техническую экспертизу недостроенного здания и возобновил работы.

– Примерно три года назад Башкортостан занимал первое место в России по количеству объектов незавершённого строительства. Обманутые дольщики были и в Благовещенске. При поддержке главы муниципалитета их вопросы мы решили, и теперь здесь нет ни одного обманутого дольщика, – резюмировал Радий Хабиров. – В целом по восстановлению прав участников долевого строительства Башкортостан – в десятке лучших регионов страны.

На начало 2023 года в доме уже заселили часть квартир. В частности, за бюджетные средства приобрели здесь жильё для 27 детей-сирот.

Фото предоставлено пресс-службой главы республики.

В Благовещенском районе Радий Хабиров не обнаружил ни одного обманутого дольщика
В Благовещенском районе Радий Хабиров не обнаружил ни одного обманутого дольщика
В Благовещенском районе Радий Хабиров не обнаружил ни одного обманутого дольщика
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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