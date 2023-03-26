В Уфе начато строительство детского сада на 240 мест

Финансирование объекта составляет 278,1 млн. рублей, в том числе 259,7 млн. рублей из федерального бюджета. Детский сад будет трехэтажным, вместимостью на 240 мест. В нем предполагается разместить 10 групп, включая 2 ясельные. Завершить строительство планируется уже в 2023 году.

- Строительство таких объектов помогает формировать в городе комфортную и доступную среду, обеспечивает размещение образовательных учреждений в шаговой доступности для населения. В целях своевременного ввода детского сада на улице Онежской необходимо не только обеспечить соблюдение графика производственных работ, но и также оперативно решить все вопросы подключения объекта к инженерным сетям, — отметил Илшат Тажитдинов.

Фото: пресс-служба администрации Уфы.