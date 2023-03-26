+4 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 12:25

В Уфе начато строительство детского сада на 240 мест

Заместитель премьер-министра Илшат Тажитдинов ознакомился с ходом работ по строительству детского сада на улице Онежской в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Уфе начато строительство детского сада на 240 мест
В Уфе начато строительство детского сада на 240 мест

Финансирование объекта составляет 278,1 млн. рублей, в том числе 259,7 млн. рублей из федерального бюджета. Детский сад будет трехэтажным, вместимостью на 240 мест. В нем предполагается разместить 10 групп, включая 2 ясельные. Завершить строительство планируется уже в 2023 году.

- Строительство таких объектов помогает формировать в городе комфортную и доступную среду, обеспечивает размещение образовательных учреждений в шаговой доступности для населения. В целях своевременного ввода детского сада на улице Онежской необходимо не только обеспечить соблюдение графика производственных работ, но и также оперативно решить все вопросы подключения объекта к инженерным сетям, — отметил Илшат Тажитдинов.

Фото: пресс-служба администрации Уфы.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика