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Вчера, 23:12

Жители Башкирии могут отправить с сайта «Почты России» свою авторскую открытку

Жители Башкирии могут создать свою авторскую открытку и отправить с сайта «Почты России» по любому адресу.

Жители Башкирии могут отправить с сайта «Почты России» свою авторскую открытку
Жители Башкирии могут отправить с сайта «Почты России» свою авторскую открытку

На сайте почты теперь можно создавать индивидуальные открытки и отправлять их даже в самые отдалённые регионы России. Сервис поможет поделиться счастливыми моментами, поздравить близких из любой точки мира. 

Пользователи могут создавать авторские почтовые открытки, загружая в специальном разделе на сайте почты фотографии, картинки и тексты поздравлений. Изображения должны быть в форматах jpg, jpeg или png. Клиент также выбирает, отправить открытку в конверте или без него.

Типография на основе данных пользователя печатает почтовые карточки и передаёт их в доставку по России. После этого каждая открытка получает свой трек-номер. С его помощью можно отслеживать доставку на сайте и в приложении почты.

Кстати, 25 марта во всем мире отмечают День открытки. Россия – активный участник движения посткроссинга. Это международный проект, который позволяет людям из разных стран обмениваться открытками. Основная идея заключается в том, что участники проекта отправляют послания случайному адресату, который зарегистрировался в системе. Посткроссинг собрал свыше 800 000 участников из 208 стран мира. Россия занимает первое место по числу зарегистрированных в системе посткроссеров и третье место по числу отправленных открыток, сообщает пресс-служба УФПС.

Фото предоставлено пресс-службой УФПС.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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