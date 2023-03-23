В Уфе стартовал обратный отсчет до X Форума регионов России и Беларуси

В честь предстоящего события в уфимском парке «Ватан» прошел масштабный флешмоб. Его участники в количестве 700 человек выстроились в виде названия Форума и титульных символы братских государств, а также записали обращение с приглашением на мероприятие.

Главной темой Форума регионов России и Беларуси станет подведение итогов десятилетнего сотрудничества двух государств. Его культурная программа включит фестиваль «Славянский базар в Сердце Евразии», фестиваль этнических культур «Юрта дружбы», пленэр-тур российских и белорусских художников по республике, выставку «История Форума регионов России и Беларуси».