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Сегодня, 17:43

В Уфе стартовал обратный отсчет до X Форума регионов России и Беларуси

В Уфе на совместном заседании российского и белорусского организационных комитетов запустили обратный отсчет времени до Х Форума регионов России и Беларуси. Его будет вести символическая стела, установленная на площади Салавата Юлаева, сообщили в пресс-службе правительства РБ. Форум пройдет в столице республики 26-28 июня.

В Уфе стартовал обратный отсчет до X Форума регионов России и Беларуси
В Уфе стартовал обратный отсчет до X Форума регионов России и Беларуси

В честь предстоящего события в уфимском парке «Ватан» прошел масштабный флешмоб. Его участники в количестве 700 человек выстроились в виде названия Форума и титульных символы братских государств, а также записали обращение с приглашением на мероприятие.

Главной темой Форума регионов России и Беларуси станет подведение итогов десятилетнего сотрудничества двух государств. Его культурная программа включит фестиваль «Славянский базар в Сердце Евразии», фестиваль этнических культур «Юрта дружбы», пленэр-тур российских и белорусских художников по республике, выставку «История Форума регионов России и Беларуси».

Автор:Жанна МИРОНОВА
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