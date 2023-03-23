В Уфе «чёрные риелторы» осуждены за мошенничество

В течение трех лет, с 2010 по 2013 годы, директор агентства недвижимости, ее сотрудник и их знакомые предлагали троим клиентам приобрести жилье в Уфе, которое по факту принадлежало третьим лицам и продать их они не могли. Клиентам предоставлялись поддельные нотариальные доверенности, договоры купли-продажи и передачи жилых помещений, а также поддельный паспорт.

Злоумышленники похитили 4,3 миллиона рублей. Суд приговорил их к колонии общего режима на срок от двух с половиной до пяти лет.

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