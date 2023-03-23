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Сегодня, 16:01

В Башкирии могут запретить приюты для собак в жилой зоне

Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев дал поручение профильному депутатскому комитету урегулировать размещение приютов для собак в жилой зоне. Об этом сообщает пресс-служба парламентариев республики.

В Башкирии могут запретить приюты для собак в жилой зоне
В Башкирии могут запретить приюты для собак в жилой зоне

Поводом для рассмотрения вопроса стало видеообращение в адрес депутатов от жителей села Иглино. Они пожаловались на большое количество собак в одном из дворов этого населенного пункта.
– Проблема касается не только данного конкретного села и не только сельской местности. И в городской квартире люди устраивают целые зоопарки, держат множество собак или большое количество кошек. Формально сегодня нет запрета на размещение животных в жилой застройке, но очевидно, что такие объекты создают дискомфорт, - считает Константин Толкачев.

Комитету Госсобрания РБ по аграрным вопросам, экологии и природопользованию дано поручение разработать предложения для внесения соответствующих изменений в законодательство.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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