В Башкирии могут запретить приюты для собак в жилой зоне

Поводом для рассмотрения вопроса стало видеообращение в адрес депутатов от жителей села Иглино. Они пожаловались на большое количество собак в одном из дворов этого населенного пункта.

– Проблема касается не только данного конкретного села и не только сельской местности. И в городской квартире люди устраивают целые зоопарки, держат множество собак или большое количество кошек. Формально сегодня нет запрета на размещение животных в жилой застройке, но очевидно, что такие объекты создают дискомфорт, - считает Константин Толкачев.

Комитету Госсобрания РБ по аграрным вопросам, экологии и природопользованию дано поручение разработать предложения для внесения соответствующих изменений в законодательство.